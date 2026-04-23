La minería ilegal e informal tendría una nueva representación en el Congreso. Tras las elecciones del 12 de abril, diversos operadores políticos electos, entre senadores y diputados, han sido identificados por su cercanía con este sector o por haber impulsado normas que favorecen la informalidad minera.

El analista Iván Arenas denominó en su momento la “Bancada Reinfo” por su apoyo a este sector que se mueve al margen de la legalidad.

VIRTUALES CONGRESISTAS EN REGIONES

Desde Arequipa , Juver Nilson Flores Suárez, del partido Del Buen Gobierno, disputa su ingreso al Parlamento como senador. Abogado y consultor, Flores fue asesor del Congreso y de la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa, y aparece como posible vocero de este sector en la agenda nacional.

En Moquegua , Víctor Raúl Cutipa Ccama, actual congresista por esta región y presidente de la Comisión de Energía y Minas, se convertiría en senador por Juntos por el Perú. Cutipa es uno de los principales impulsores de cambios al régimen de concesiones mineras que favorecerían a los informales e ilegales, afectando directamente a la minería formal.

En Apurímac , el virtual senador Andrés Avelino Ramos Huillcas, de Juntos por el Perú, ha respaldado abiertamente la minería informal y cuestionado la presencia de grandes empresas. En la misma región, el dirigente minero Jesús Pérez Alccahuamán, virtual diputado con el respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac (FEDECIM), impulsa la Ley MAPE, la modificación de la Ley General de Minería y la revisión del sistema de concesiones.

Por La Libertad , Diego Bazán Calderón (actual congresista), de Renovación Popular, apoyó la ampliación del Reinfo, extendiendo la vida legal de miles de operaciones informales. A su lado, Víctor Seferino Flores Ruiz, de Fuerza Popular, votó a favor de leyes que benefician a la minería ilegal, como la norma que dejó de considerarla organización criminal. Llegó a tener nueve concesiones mineras en La Libertad y Piura: cinco fueron extinguidas entre 2017 y 2021 por caducidad o falta de pago, mientras que las otras fueron transferidas. El parlamentario impulsa, además, el proyecto de ley 11238/2024-CR, que propone un nuevo régimen para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).

En esta región del norte también está Gilmer Trujillo Zegarra, de Fuerza Popular, quien plantea formalizar sin criminalizar a los “mineros artesanales”, una fórmula que en la práctica abriría la puerta a formalizar sin fiscalizar y sin señalar cómo se regularía sin sancionar.

Por la región de Puno está Helard Bladimir Sonco Villanueva, de Ahora Nación, quien tiene cercanía con la minería artesanal.

Por la región de Cajamarca , Gabriel Robertino Gonzales Delgado, de Juntos por el Perú, fue vicepresidente del Frente Ambiental y en campaña señaló que defenderá la inviabilidad del megaproyecto Conga de Minera Yanacocha. Anunció también la presentación de un proyecto de ley para que los grandes grupos de poder paguen por el uso de las aguas subterráneas y que la SUNAT fiscalice la salida de los minerales de las mineras al extranjero.

Gabriel Robertino Gonzales Delgado, de Juntos por el Perú.

SITUACIÓN QUE PREOCUPA

Víctor Fuentes, especialista del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que estas propuestas podrían afectar negativamente a la minería informal. “En el Perú, sacar adelante un proyecto minero formal toma décadas. Si el Congreso amplía esquemas transitorios como el Reinfo, envía una pésima señal: quien incumple reglas puede terminar premiado con más plazo y menos exigencias”, señala.

Añadió que esto podría generar menor inversión, caída en la recaudación y debilitamiento del empleo formal, además de afectar el crecimiento económico.

Asimismo, identifica tres focos críticos. Desde la ampliación del Reinfo, que prolonga un régimen temporal sin solución de fondo; pasando por la nueva ley para la pequeña minería, que plantea beneficios y esquemas especiales; hasta el más delicado, con los cambios a la Ley General de Minería y al sistema de concesiones, con propuestas como acortar plazos o imponer exigencias rígidas de producción.