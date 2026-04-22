Miles de libros de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa estarán disponibles digitalmente para usuarios de todo el mundo, tras la firma de un convenio entre el Gobierno Regional de Arequipa y la organización WO YAO ONGD.

El acuerdo fue firmado por el gobernador regional, Rohel Sánchez, y el presidente de WO YAO ONGD, Gonzalo Dávila Pozo, y comprende la modernización de los servicios de la biblioteca, la digitalización de todo su contenido, la implementación de sistemas de seguridad y el desarrollo de aplicativos para el acceso virtual a los libros.

Con este proceso, el material bibliográfico podrá ser consultado no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y estará al alcance de cualquier ciudadano que cuente con un dispositivo tecnológico. Libros hasta del mismo escritor arequipeño y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

La autoridad regional destacó que esta iniciativa permitirá posicionar a la biblioteca como un referente cultural del país y proyectarla a nivel global. Además, anunció que se establecerá una línea de tiempo para avanzar en la digitalización y habilitar la plataforma en el menor plazo posible.

Cabe mencionar que en la ceremonia también participaron el gerente general, Berly Gonzales Arias; el jefe de la Oficina de Internacionalización y Cooperación Técnica Internacional, Adrián Gallegos Sánchez; y funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa.