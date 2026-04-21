Arequipa tiene un acumulado de 150 profesionales distinguidos con las Palmas Magisteriales, la más alta condecoración otorgada por el Ministerio de Educación del Perú a quienes dejaron una huella significativa en la enseñanza y el desarrollo educativo del país.

Entre los nombres más representativos figura Honorio Delgado Espinoza, quien recibió la distinción en 1965 en la categoría Amauta. Su aporte, que integró la medicina, la filosofía y la educación, lo convirtió en una de las figuras más influyentes del pensamiento científico y educativo en el Perú.

A su vez, destaca Everardo Zapata Santillana, autor del emblemático libro Coquito, herramienta clave en el proceso de alfabetización de generaciones de peruanos. Fue reconocido en 1981 como Educador y, años más tarde, en 2004, alcanzó la categoría Amauta.

A la fecha, Arequipa mantiene vigente este legado. En la edición 2024, la distinción recayó en Alejandra Lucía Hurtado Mazeyra, especialista en Educación Inicial, cuya trayectoria destaca por la innovación pedagógica y el uso de tecnologías aplicadas a la enseñanza en la primera infancia.

POSTULACIÓN A LAS PALMAS MAGISTERIALES

Desde el Ministerio de Educación del Perú se recordó que el proceso de postulación para las Palmas Magisteriales en las categorías de Educador, Maestro y Amauta continúa abierto hasta el 30 de abril, convocando a instituciones públicas y privadas a presentar candidatos que contribuyan a fortalecer este legado educativo en todo el país.

La postulación solo puede ser presentada por una empresa, organización pública o privada, una institución con personería jurídica. Según el Minedu, una persona natural no puede proponer las Palmas Magisteriales a un docente y tampoco se permite la autopostulación.

REQUISITOS GENERALES

No se puede postular de manera individual: la candidatura debe ser presentada por una institución (pública o privada, educativa, gremial, académica, etc.).

(pública o privada, educativa, gremial, académica, etc.). Se debe presentar un expediente completo que incluya ficha de postulación, declaraciones juradas, hoja de vida y evidencias que respalden la trayectoria.

La postulación se realiza de forma virtual a través de mesas de partes (DRE/GRE o Minedu, según la categoría).





REQUISITOS POR CATEGORÍA





1. Categoría Educador

Dirigida a docentes en actividad:

Estar ejerciendo labor pedagógica actualmente

Trabajar en instituciones educativas públicas

Tener mínimo 15 años de servicio docente

Demostrar impacto en los aprendizajes y en la comunidad educativa

2. Categoría Maestro

Para profesionales con trayectoria educativa:

Ser profesional en Educación u otra carrera

Haber ejercido docencia

Acreditar una trayectoria destacada con impacto en la educación

Presentar evidencias como investigaciones, publicaciones o innovaciones educativas

3. Categoría Amauta

Es el máximo nivel de reconocimiento:

Ser profesional (en Educación u otra área)

Contar con una trayectoria sobresaliente

Haber realizado aportes de alcance nacional o internacional en educación

Sustentar producción académica o intelectual relevante

¿QUÉ DEBE INCLUIR EL EXPEDIENTE?

Ficha de postulación

Carta de presentación

Declaraciones juradas

Hoja de vida documentada

Evidencias de logros: proyectos, publicaciones, reconocimientos, investigaciones, etc.

¿CÓMO ES EL PROCESO?