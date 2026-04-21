Arequipa tiene un acumulado de 150 profesionales distinguidos con las Palmas Magisteriales, la más alta condecoración otorgada por el Ministerio de Educación del Perú a quienes dejaron una huella significativa en la enseñanza y el desarrollo educativo del país.
Entre los nombres más representativos figura Honorio Delgado Espinoza, quien recibió la distinción en 1965 en la categoría Amauta. Su aporte, que integró la medicina, la filosofía y la educación, lo convirtió en una de las figuras más influyentes del pensamiento científico y educativo en el Perú.
A su vez, destaca Everardo Zapata Santillana, autor del emblemático libro Coquito, herramienta clave en el proceso de alfabetización de generaciones de peruanos. Fue reconocido en 1981 como Educador y, años más tarde, en 2004, alcanzó la categoría Amauta.
A la fecha, Arequipa mantiene vigente este legado. En la edición 2024, la distinción recayó en Alejandra Lucía Hurtado Mazeyra, especialista en Educación Inicial, cuya trayectoria destaca por la innovación pedagógica y el uso de tecnologías aplicadas a la enseñanza en la primera infancia.
POSTULACIÓN A LAS PALMAS MAGISTERIALES
Desde el Ministerio de Educación del Perú se recordó que el proceso de postulación para las Palmas Magisteriales en las categorías de Educador, Maestro y Amauta continúa abierto hasta el 30 de abril, convocando a instituciones públicas y privadas a presentar candidatos que contribuyan a fortalecer este legado educativo en todo el país.
La postulación solo puede ser presentada por una empresa, organización pública o privada, una institución con personería jurídica. Según el Minedu, una persona natural no puede proponer las Palmas Magisteriales a un docente y tampoco se permite la autopostulación.
REQUISITOS GENERALES
- No se puede postular de manera individual: la candidatura debe ser presentada por una institución (pública o privada, educativa, gremial, académica, etc.).
- Se debe presentar un expediente completo que incluya ficha de postulación, declaraciones juradas, hoja de vida y evidencias que respalden la trayectoria.
- La postulación se realiza de forma virtual a través de mesas de partes (DRE/GRE o Minedu, según la categoría).
REQUISITOS POR CATEGORÍA
1. Categoría Educador
Dirigida a docentes en actividad:
- Estar ejerciendo labor pedagógica actualmente
- Trabajar en instituciones educativas públicas
- Tener mínimo 15 años de servicio docente
- Demostrar impacto en los aprendizajes y en la comunidad educativa
2. Categoría Maestro
Para profesionales con trayectoria educativa:
- Ser profesional en Educación u otra carrera
- Haber ejercido docencia
- Acreditar una trayectoria destacada con impacto en la educación
- Presentar evidencias como investigaciones, publicaciones o innovaciones educativas
3. Categoría Amauta
Es el máximo nivel de reconocimiento:
- Ser profesional (en Educación u otra área)
- Contar con una trayectoria sobresaliente
- Haber realizado aportes de alcance nacional o internacional en educación
- Sustentar producción académica o intelectual relevante
¿QUÉ DEBE INCLUIR EL EXPEDIENTE?
- Ficha de postulación
- Carta de presentación
- Declaraciones juradas
- Hoja de vida documentada
- Evidencias de logros: proyectos, publicaciones, reconocimientos, investigaciones, etc.
¿CÓMO ES EL PROCESO?
- La institución presenta el expediente
- Se evalúa en comités regionales y luego a nivel nacional
- El Consejo de la Orden decide a los ganadores