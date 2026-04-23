La actividad realizada por el Gobierno Regional de Arequipa en el centro poblado Bello Horizonte, distrito de Majes en Caylloma, no marcó el inicio de obras ni la inauguración del Colegio de Alto Rendimiento (COAR), sino únicamente la entrega del terreno donde se proyecta la construcción. El proyecto aún se encuentra en una etapa preliminar, ya que recién se elaborará el expediente técnico antes de pasar a la fase de ejecución.

Aun así, la actividad fue presentada con una ceremonia oficial que implicó despliegue logístico y recursos públicos. El evento contó con la presencia de la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Sandra Ramírez Méndez, y del gobernador regional, Rohel Sánchez, además de la entrega de presentes tras el acto protocolar.

El proyecto del COAR Arequipa será ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos con la empresa Southern Copper Corporation, con una inversión que supera los 107 millones de soles. La propuesta contempla infraestructura educativa completa, incluyendo laboratorios, talleres, cuartos, espacios de innovación, biblioteca, áreas de uso múltiple, comedor, cocina y ambientes administrativos, así como un polideportivo, piscina y áreas verdes en un espacio de 30 mil metros cuadrados.

Este tipo de institución funciona como un sistema de residencia académica que alberga a unos 300 estudiantes de alto rendimiento provenientes de regiones del sur como Cusco, Puno, Madre de Dios y Ayacucho, quienes cursan los últimos años de secundaria.

En la ceremonia también participaron el director de Southern Copper Corporation; Oscar Rodríguez Hoyos; el director del COAR Arequipa, Howar Salazar Banda, así como alcaldes y funcionarios regionales.