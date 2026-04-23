El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se pronunció sobre la situación política en el país, respecto a las irregularidades e investigaciones que se registraron en las Elecciones Generales 2026 y la moción de censura presentada contra el presidente José María Balcázar.

Rohel Sánchez reconoció abiertamente que la estructura de gobernanza nacional se encuentra debilitada. Sin embargo, hizo el llamado a la “cordura” y pidió que se respeten los procedimientos democráticos y el marco legal vigente para llevar adelante la transición de manera ordenada.

“Lo que corresponde es llamar a la cordura y de una vez hagamos la transición democrática. Aceptemos los procedimientos democráticos, aceptemos el marco legal; yo sé que hubo irregularidades. Las elecciones del 12 de abril han sido un caos total, pero vamos para adelante”, dijo Rohel Sánchez, tras participar de la entrega del terreno para el Colegio de Alto Rendimiento (COAR), en Majes.

Respecto al pedido de nulidad de las elecciones o complementarias, Sánchez Sánchez indicó que esta decisión compete a los organismos del sistema electoral.

Pese a las situaciones adversas que rodearon el proceso, como la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en pleno desarrollo de los comicios y las investigaciones en curso, Sánchez consideró que las irregularidades ya están consumadas. A su juicio, el hecho de que las elecciones concluyeron el 13 de abril, un día después, y de que la renuncia de Corvetto haya sido aceptada, marca un punto de no retorno.

“Todas las irregularidades están dadas, pero creo que lo que corresponde es que, una vez que se definan quiénes pasen a segunda vuelta, llevemos a cabo el 7 de junio como corresponde a las elecciones”, manifestó.