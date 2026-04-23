Más de 28 mil DNI faltan recoger en la región Arequipa, a pocas semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio. La cifra forma parte de los más de 500 mil documentos de identidad pendientes de entrega a nivel nacional, según el corte realizado el 22 de abril por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Cabe recordar que antes de las elecciones generales del 12 de abril, se registraron largas colas en las oficinas del Reniec en Arequipa. Decenas de ciudadanos incluso pernoctaron para recoger su documento, lo que obligó a ampliar el horario de atención. En ese momento, se reportaban alrededor de 15 mil DNI pendientes de recojo en la ciudad.

Ante el incremento de trámites, el Reniec exhortó a los ciudadanos a verificar el estado de su gestión y recoger su documento si ya se encuentra disponible, a fin de evitar contratiempos en los próximos procesos electorales.

VERIFIQUE SI EL DNI ESTÁ LISTO PARA EL RECOJO

Para consultar si el DNI está listo, los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial del Reniec y elegir la opción “Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”. Luego, deberán ingresar sus datos y verificar el estado del trámite. Si el sistema indica un avance del 100%, el documento ya puede ser recogido en la oficina correspondiente.

Contar con el DNI vigente es indispensable para ejercer el derecho al voto. Además de la segunda vuelta de junio para las elecciones presidenciales, este año también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales el 4 de octubre, por lo que instaron a la población a no dejar el recojo para último momento.