Más de 100 hectáreas de terrenos fueron recuperadas este jueves 23 de abril tras el desalojo ejecutado en los sectores D-3 y D-5 del centro poblado Juan Velasco Alvarado, distrito de Majes, provincia de Caylloma. La intervención fue llevada a cabo por la Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la Policía Nacional.

En suma, fueron 104 hectáreas que habían sido invadidas por familias, quienes ya habían instalado cabañas, viviendas a base de bloquetas, madera contrachapada, plástico, entre otros materiales.

Según el procurador regional del GRA, Víctor Retamozo Pacheco, la intervención contó con más de 100 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía, quienes brindaron seguridad durante el desarrollo de la operación.

Explicó que los terrenos ya fueron entregados a la Subgerencia de Ordenamiento Territorial del GRA, con el fin de garantizar su resguardo y evitar nuevas ocupaciones ilegales en propiedad de Autodema.

Retamozo Pacheco precisó que el desalojo se realizó de manera pacífica y “sin costo social”, ya que la mayoría de las personas habría aceptado el desalojo.

Asimismo, el funcionario adelantó que continuarán estas acciones para recuperar terrenos del Estado, especialmente en zonas vinculadas a Autodema, donde aseguró que existen varios casos en proceso de ejecución.