Este jueves 23 de abril se realizó la ceremonia de reinicio de las obras de ampliación del complejo penitenciario de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya. El proyecto permanecía paralizado desde 2021 y representa una intervención clave para enfrentar la crisis de hacinamiento carcelario en la región.

La reactivación fue encabezada por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Luis Jiménez Borra, quien destacó que esta intervención forma parte del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario.

La obra contempla una inversión superior a los S/ 192 millones, y permitiría incrementar la capacidad del penal de 667 a 1 620 unidades de albergue, incorporando 953 nuevos espacios. La situación es crítica, pues el pabellón de varones fue diseñado para 667 internos, pero actualmente aloja a más de 2 400 reclusos, sin considerar el de mujeres.

De acuerdo al MINJUSDH, el establecimiento presenta más del 400 % de hacinamiento, lo cual afecta los procesos de reinserción. “Harían falta muchos más penales si queremos solucionar esta sobrepoblación. Evidentemente, con 953 unidades no resolvemos el problema, pero sumamos”, señaló el ministro.

Si bien esta obra debía terminar en el 2021 (empezó en el 2018), el ministro Luis Jiménez aseguró que los inconvenientes que retrasaron y paralizaron los trabajos han sido superados. Además, exhortó a los contratistas a reducir el plazo de ejecución estimado en más de 900 días, sin afectar la calidad ni la seguridad.

Cabe mencionar que el proyecto comprende, además de nuevos pabellones, la construcción de talleres productivos, un Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), servicios de salud y áreas de seguridad, a fin de mejorar las condiciones de reclusión y promover la rehabilitación efectiva de las personas privadas de libertad.