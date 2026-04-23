Tras una inspección técnica de la Contraloría en obras de riego, salud, viales y de saneamiento que se ejecutan en cuatro provincias de la región Arequipa, se detectaron retrasos y deficiencias constructivas por falta de un adecuado control.

OBRAS EN PROVINCIAS

En Caravelí , la obra de creación de servicio de riego del reservorio Viña Grande en el sector de Macha - Banda Oriental, del distrito de Caravelí, presentó deficiencias técnicas en su proceso constructivo que afectarían la calidad y vida útil del proyecto. Los auditores también alertaron la ausencia de control de calidad y la suspensión de trabajos por falta de supervisión, generando retrasos en su culminación.

En la provincia de Castilla , en el proyecto de mejoramiento del Centro de Salud Corire, distrito de Uraca, se advierte que la obra se ejecuta en un terreno ubicado a menos de 100 metros de una estación de servicio de combustibles y de un campo deportivo.

Además, en Condesuyos , el proyecto de renovación del puente en la vía vecinal entre los centros poblados de Yanaquihua y Charco y tres puentes entre los centros poblados de Charco, Alpacay y Cerro Rico del distrito de Yanaquihua, registra retrasos injustificados en el reinicio de los trabajos, además de un almacenamiento incorrecto de residuos de la construcción y demolición en la obra.

En La Unión , la rehabilitación del servicio de agua potable en los anexos de Allancay, Velinga, Sancay, Picha y Quechualla, del distrito de Quechualla, muestra un panorama crítico, debido a que el sistema de agua se encuentra inoperativo, hay partidas del expediente técnico sin ejecutar y se registran deficiencias constructivas en el proyecto.

La intervención de la Contraloría también se ejecutó en la provincia de Arequipa, en la obra del puente Arequipa – La Joya, la vía conectora de la Nueva Molina y el proyecto de ampliación del sistema de agua potable de Socabaya, Sabandía y Characato. En los últimos se registró retraso en la ejecución de componentes, considerando que la obra debe terminar en agosto del presente año.