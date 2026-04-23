Tras una inspección técnica de la Contraloría en obras de riego, salud, viales y de saneamiento que se ejecutan en cuatro provincias de la región Arequipa, se detectaron retrasos y deficiencias constructivas por falta de un adecuado control.
OBRAS EN PROVINCIAS
En Caravelí, la obra de creación de servicio de riego del reservorio Viña Grande en el sector de Macha - Banda Oriental, del distrito de Caravelí, presentó deficiencias técnicas en su proceso constructivo que afectarían la calidad y vida útil del proyecto. Los auditores también alertaron la ausencia de control de calidad y la suspensión de trabajos por falta de supervisión, generando retrasos en su culminación.
En la provincia de Castilla, en el proyecto de mejoramiento del Centro de Salud Corire, distrito de Uraca, se advierte que la obra se ejecuta en un terreno ubicado a menos de 100 metros de una estación de servicio de combustibles y de un campo deportivo.
Además, en Condesuyos, el proyecto de renovación del puente en la vía vecinal entre los centros poblados de Yanaquihua y Charco y tres puentes entre los centros poblados de Charco, Alpacay y Cerro Rico del distrito de Yanaquihua, registra retrasos injustificados en el reinicio de los trabajos, además de un almacenamiento incorrecto de residuos de la construcción y demolición en la obra.
En La Unión, la rehabilitación del servicio de agua potable en los anexos de Allancay, Velinga, Sancay, Picha y Quechualla, del distrito de Quechualla, muestra un panorama crítico, debido a que el sistema de agua se encuentra inoperativo, hay partidas del expediente técnico sin ejecutar y se registran deficiencias constructivas en el proyecto.
La intervención de la Contraloría también se ejecutó en la provincia de Arequipa, en la obra del puente Arequipa – La Joya, la vía conectora de la Nueva Molina y el proyecto de ampliación del sistema de agua potable de Socabaya, Sabandía y Characato. En los últimos se registró retraso en la ejecución de componentes, considerando que la obra debe terminar en agosto del presente año.