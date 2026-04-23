Trasladan a 30 internos del penal de Socabaya de Arequipa hacia el establecimiento penitenciario de Cochamarca en Pasco, como parte de las acciones del INPE para reducir el hacinamiento en las cárceles del país.

La medida fue supervisada por el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, quien explicó que este tipo de traslados forma parte del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario, orientado a reorganizar la población carcelaria y mejorar las condiciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Durante su visita, el titular del sector advirtió que el penal de Socabaya presenta una sobrepoblación crítica, ya que fue diseñado para 667 internos, pero a la fecha alberga a cerca de 2,500 presos, lo que limita el control y la seguridad dentro del recinto. Pese al control, en todas las inspecciones realizadas encuentran drogas, celulares, entre otros productos prohibidos.

Asimismo, señaló que estas decisiones responden a inspecciones realizadas en distintos penales del país en las últimas semanas, las cuales han permitido identificar espacios disponibles, como en el caso de Cochamarca, y adoptar medidas inmediatas.

El ministro también indicó que el plan contempla agilizar la salida de internos que ya cumplieron su condena o que reúnen los requisitos para acceder a beneficios penitenciarios, pero que continúan recluidos por demoras administrativas, en coordinación con el Poder Judicial.