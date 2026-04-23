En un operativo ejecutado esta madrugada por detectives de Secuestros de la Divincri de Arequipa en el distrito de Socabaya se capturó a una pareja presuntamente dedicada a las extorsiones. En su poder se halló un arma de fuego y 19 mil 500 soles en efectivo.

Con apoyo del personal de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (Suat), los detectives se desplazaron hasta el inmueble ubicado en la manzana E, lote 1 del pueblo joven Sor Ana de los Ángeles de Socabaya, al que ingresaron en cumplimiento de una resolución judicial de allanamiento emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata.

Durante la diligencia, fueron detenidos Eder Limas Caqui (36), alias “Cali”, y su conviviente Yudi Carla Casasola Cartagena (38), alias “Yudi”, quienes estarían implicados en el envío de mensajes extorsivos hace un mes contra la víctima identificada con las iniciales K.F.F.R., quien es propietario de un supermercado.

Pareja acusada de extorsión cae con 19 mil 500 soles y una pistola en Arequipa

En una habitación del segundo piso, los policías hallaron una pistola marca Bruni modelo 92, además de tres teléfonos celulares, uno de ellos presuntamente utilizado para las extorsiones. Este equipo tenía asociado un perfil con la frase “Plata o plomo”. Asimismo, se incautó 19 mil 500 soles en efectivo, cuyo origen será materia de investigación.

Tras la intervención, los detenidos fueron trasladados a la sede de la Divincri, donde continuarán las diligencias correspondientes bajo la supervisión del Ministerio Público.

La pareja permanecerá detenida preliminarmente por 72 horas, plazo otorgado por el Poder Judicial a la Fiscalía para esclarecer su presunta participación en el caso denunciado.