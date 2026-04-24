Arequipa será sede del Campeonato Nacional e Internacional de Básquet en Silla de Ruedas – Copa Desafío 2026, evento que reunirá a 100 deportistas en el Complejo Deportivo Rayo Chachani, en el distrito de Cerro Colorado, este sábado 25 y domingo 26 de abril.
La actividad fue anunciada por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa. La competencia incluirá a varones y mujeres no solo de Arequipa, sino también de Cusco, Puno y Bolivia.
La iniciativa busca promover el deporte paralímpico y fortalecer la inclusión de personas con discapacidad mediante la competencia deportiva de alto nivel.
Al respecto, el gerente regional, José Fernando Isuiza Prado, indicó que el deporte paralímpico es una herramienta clave para el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades.
Cabe mencionar que el torneo se realiza en coordinación con la Asociación de Personas con Discapacidad “Desafío Sobre Ruedas” de Arequipa, y contempla además actividades recreativas y de sensibilización dirigidas al público asistente.
Asimismo, el campeonato apunta a consolidar Arequipa como referente del deporte inclusivo a nivel nacional e internacional.