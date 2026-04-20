La delegación peruana continúa destacando en los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 y llegó a un total de 20 medallas (4 de oro, 10 de plata y 6 de bronce) en diversas disciplinas, logrando ubicarse entre los mejores del medallero.

Entre los últimos logros se destaca el de Yasmin Silva, quien consiguió la medalla de plata en los 200 metros mariposa femenino. La joven talento compartió sus palabras que reflejan esfuerzo, disciplina y amor al Perú.

“Con mi entrenador nos enfocamos en la técnica y resistencia y todo; se han dado los resultados que queríamos. Una medalla más para el Perú. Me ha encantado la final. Son un montón de medallas para el Team Perú y estamos tratando de sacar adelante al país”, expresó.

Así también, Doménico Sotomayor conquistó la medalla de plata en los 400 metros estilo libre masculino con un tiempo de 3:58.12. El primer lugar fue para el brasileño Caua Lopes con 3:54. 64 y el tercer puesto para el argentino Thiago Pizzini con 3:58.73.

OTROS GANADORES

En la semana, la delegación de Perú ha conseguido medallas que lo respaldan como uno de los equipos fuertes a nivel internacional.

ORO

Francesko Canayo – 51 kg Lucha Libre

Lucciano Campos – Bodyboard (Surf)

Hannah Saavedra – Bodyboard (Surf)

Catalina Zariquiey – Shortboard (Surf)

PLATA

Oziel Herrera – 60 kg Lucha Libre

Álvaro Villa – 92 kg Lucha Libre

Fernando Jimeno – 45 kg Lucha Libre

Keiji Takeda – Tenis de mesa

Jules Casalino – 48 kg Lucha Grecorromana

María Paula Conterno – SUP Surf

Luciana Granados, Natzumi Aquije, Samuel Duffoo, Keiji Takeda – Equipo mixto (Tenis de mesa)

Penélope Bustamante y Santiago Vásquez – Equipos recurvo mixto (Tiro con arco)

Yasmin Silva - Natación

Doménico Sotomayor - Natación

BRONCE