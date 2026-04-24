La presidente del Consejo Regional del Deporte (CRD) Arequipa, Glissolym Montaño Condori, confirmó que en la región Arequipa existen 3 estadios administrados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) sin certificado ITSE (Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones), lo que impide la realización de cualquier evento con público en dichas instalaciones.

Estos escenarios deportivos son los estadios Melgar, Carlos Alfredo Villanueva – Umacollo (Yanahuara) y 9 de Noviembre en la provincia de Camaná; en este último el trámite demoraría más tiempo debido a la falta de un presupuesto para su mantenimiento.

Respecto al pedido de las ligas distritales de fútbol de Arequipa y Yanahuara, así como de la Liga Provincial de Fútbol de Arequipa, para habilitar los estadios Melgar y Umacollo para la Copa Perú, Montaño descartó que para la etapa provincial de la Copa Perú se otorgue el permiso para estos partidos.

“No se puede dar porque tenemos que salvaguardar la integridad de los deportistas a través de la ley de seguridad deportiva (Ley N.º 26830 de Seguridad y Tranquilidad Pública en Espectáculos Deportivos). Es nuestra responsabilidad garantizar que no suceda ningún incidente menor o mayor en cualquiera de nuestros escenarios; no es que estemos en contra”, manifestó este jueves, tras una actividad en la Biblioteca Mario Vargas Llosa.

Respecto al mantenimiento de los estadios Melgar y Umacollo, la funcionaria precisó que a más tardar en 15 días se deben iniciar las acciones respectivas. “Desde el 2005 nuestro estadio (Melgar) no tiene ITSE y nunca se ha hecho una intervención, entonces los trabajos que hay que hacer son arduos”, añadió.

Montaño aseguró que tampoco se permitirá el alquiler de estos escenarios deportivos para torneos de índole privado, tal y como se estaba acostumbrado a realizar; “solamente se está habilitando para entrenamientos bajo estrictos cuidados de prevención, como son los clubes de atletismo, algunos de fútbol y los colegios que quieren hacer educación física sin presencia de padres de familia y público. No tenemos eventos, solo entrenamientos”, precisó.

Respecto a la situación del estadio 9 de Noviembre de Camaná, Montaño señaló que están en conversaciones desde el año pasado con el alcalde de esta jurisdicción, Jaime Mamani Álvarez, con la intención de solicitar el presupuesto para conseguir el certificado ITSE.