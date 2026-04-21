El FC Sporting Company SA sigue moviendo sus fichas de cara al arranque de la Liga 3. El conjunto albiverde confirmó la llegada de dos nuevos refuerzos: el volante juvenil Jhostyn Ortiz y el delantero argentino Luciano Centurión, piezas con las que busca ganar peso en todas sus líneas.

Ortiz, mediocampista sub 18 formado en las canteras de Sporting Cristal, se incorporó el pasado 15 de abril. El jugador ancashino llega con la misión de darle frescura, intensidad y equilibrio al mediocampo tras varios años de formación en el cuadro celeste.

FC Sporting Company suma refuerzos y afina su plantel para la Liga 3

Cuatro días después, el 19 de abril, fue turno de Luciano Centurión. El atacante de 23 años arriba tras destacar en Moquegua, donde fue protagonista en una campaña de ascenso a Liga 1. Su perfil ofensivo, velocidad, desequilibrio y entrega, apunta a ser clave en el frente de ataque del equipo.

“Se nota que es un grupo unido. La ciudad es linda, aunque tengo que adaptarme a la altura”, comentó el delantero argentino sobre sus primeras sensaciones en su nuevo club.

Pero no todo queda en refuerzos. El equipo dirigido por Ysrael Zuñiga Yañez también mira a futuro. Tras las convocatorias abiertas realizadas a mediados de abril, 11 jóvenes talentos entrenan con el primer equipo y serán evaluados en un partido clave este miércoles 22 de abril, donde se definirá si alguno logra quedarse en el plantel principal.

Con el grupo trabajando a tope en el Company Park, el club apunta a tener el plantel completo en la primera semana de mayo, afinando detalles para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo, previsto para la quincena del mismo mes.