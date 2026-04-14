Cuatro deportistas de Arequipa fueron convocados a la selección peruana de waterpolo Sub-16 que competirá en el Campeonato Sudamericano a realizarse en Brasil.

Alma Ticona, Diana Fuño, Kiara Valdivia y Klaus Soto, integran el club Draga, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y fueron clasificados tras un proceso de entrenamiento que incluyó jornadas en la piscina municipal Lonccos y Calas, antes de su cierre por mantenimiento, y posteriormente en la piscina del colegio Santa Clara.

Cuatro arequipeños integran la selección peruana de waterpolo Sub-16

Bajo la dirección del entrenador Humberto Ticona, los jóvenes mantuvieron una preparación constante que les permitió alcanzar un lugar en el equipo nacional.

Como parte de su puesta a punto, viajarán a Lima a finales de abril para participar en el Campeonato Nacional Sub-16 en el Campo de Marte, torneo que les servirá para llegar en mejor nivel competitivo al certamen internacional.

El Campeonato Sudamericano se disputará desde el 10 de mayo en la ciudad de João Pessoa, donde los arequipeños buscarán destacar representando al país.

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