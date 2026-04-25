Las micro y pequeñas empresas del sector textil en Arequipa atraviesan un escenario crítico debido al incremento de costos de producción y la disminución de la demanda, advirtió Graciela Nayhua Gamarra, presidenta de la Asociación de Empresarios y Productores Textiles del Parque Industrial (ASETAPI).

Según explicó, los talleres textiles operan en condiciones limitadas, muchas veces en espacios reducidos y sin infraestructura adecuada, lo que evidencia la falta de políticas efectivas para el desarrollo del sector. A ello se suma una caída cercana al 20% en ventas y producción durante el último año, afectando la sostenibilidad de los negocios.

Además, Nayhua indicó que hay un alza de insumos entre 10 y 25% debido al incremento de precio del combustible, transporte y materiales como el hilado, situación que ha generado mayor presión sobre los productores.

“Si subimos los precios, el público no compra”, sostuvo Nayhua, al precisar que la utilidad por prenda se redujo de 5 a 3.50 soles.

Frente a esta situación, el gremio alertó que la crisis ha dejado de ser coyuntural para convertirse en estructural, poniendo en riesgo a más de 11 mil microempresarios en la región. En ese contexto, plantearon medidas para reactivar el sector, como priorizar el uso del campo ferial de Cerro Juli para la realización de ferias productivas que impulsan las ventas.