Con motivo de la festividad de Virgen de Chapi, que cada año reúne a miles de peregrinos en Arequipa, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció que se intensificará la fiscalización del transporte interprovincial mediante el despliegue de más de 100 inspectores en la vía Arequipa-Moquegua.

Se verificará que las unidades cumplan con las condiciones técnicas y cuenten con la autorización para trasladar pasajeros. La supervisión se enfocará especialmente en minivanes y vehículos particulares que suelen prestar servicio informal durante esta temporada.

Cristian Sánchez, jefe de la Unidad Desconcentrada de la Sutran en Arequipa, indicó que el objetivo es garantizar la seguridad de los peregrinos. Además, instó a los usuarios a abordar vehículos en terminales formales.

En cuanto a los conductores, estos deben portar licencia de conducir clase y categoría vigente, acorde al tipo de vehículo: DNI, SOAT, Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) vigente y habilitación vehicular emitida por el MTC o autoridad competente.

Asimismo, la entidad recordó que los ciudadanos pueden reportar incidentes o irregularidades a través del Fiscafono (999 382 606) y consultar el estado de las vías en tiempo real mediante el Mapa Interactivo de Alertas.