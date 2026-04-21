Por vigésimo año consecutivo, el Corso por la Vida y la Familia se realizará este 25 de abril en la ciudad de Arequipa, con la expectativa de superar las 100 delegaciones participantes. La presidenta de la Coordinadora Regional por la Vida, Guadalupe Valdez, informó que hasta la semana pasada ya se contaba con más de 80 agrupaciones confirmadas, entre colegios, parroquias, instituciones y otros colectivos.

La vocera explicó que el objetivo principal de esta actividad es promover la defensa de la vida y el fortalecimiento de la familia, resaltando que se trata de una celebración que busca transmitir un mensaje de esperanza, alegría y respeto. “Es una celebración de la vida, de cada uno de nosotros y de las futuras generaciones”, señaló, al invitar a la población a sumarse.

RECORRIDO DEL CORSO POR LA VIDA Y LA FAMILIA

El corso se iniciará a las 4:00 p. m. en la plaza Mayta Cápac y recorrerá la avenida San Martín, continuará por La Paz, Corbacho y Calle Nueva, para luego dirigirse por la calle Santo Domingo hasta la Plaza de Armas, culminando en la intersección de las calles La Merced con Puente Bolognesi.

Los conductores deben asumir el uso de vías alternas para no quedar atrapados en la congestión vehicular.

En cuanto al orden de participación, se ha dispuesto que primero desfilen menores, madres gestantes y adultos mayores; posteriormente lo harán universidades, clubes, colegios y municipalidades; y finalmente comunidades y movimientos eclesiales.