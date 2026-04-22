El Santuario de Chapi de Charcani, ubicado en el distrito de Cayma, está rehabilitado y listo para recibir a los miles de fieles que cada año acuden a encomendarse a la Virgen de Chapi.

Como se recuerda, las fuertes lluvias de febrero afectaron el recinto, pero la municipalidad distrital y feligreses intervinieron con las labores de limpieza para dejarlo en condiciones y garantizar el desarrollo de la festividad 2026, cuyo día central será el viernes 1 de mayo.

ACTIVIDADES

El presidente de la Hermandad Virgen de Chapi Charcani, José Luis Gaona Zegarra, detalló que este domingo 26 se realizará una misa y una peregrinación vehicular por los pueblos tradicionales de Cayma. Además, el jueves 30 se llevará a cabo la misa de víspera, Entrada de campo, Entrada de Ceras y alabanzas.

Mientras que en el día central, 1 de mayo, la peregrinación partirá a pie hasta la capilla del santuario, con misas desde la mañana hasta la fiesta del mediodía Días después también se realizará una misa por el Día de la Madre.

Asimismo, como medida especial de esta edición, se determinó la suspensión de pirotécnicos y bombardas, a fin de restablecer el santuario a sus condiciones tradicionales. “Después de las fuertes lluvias, se podrá llevar a cabo esta festividad para los miles de fieles que llegan cada año. Por ello, la invitación del caso a todos los arequipeños a conmemorar esta festividad”, apuntó.

Por otro lado, desde la municipalidad distrital, se informó que más de 100 efectivos de la Policía Nacional y 120 serenos resguardarán el orden en zonas críticas previamente identificadas.