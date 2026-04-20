La festividad en honor a la Virgen de Chapi iniciará desde este domingo 27 de abril en la parroquia Nuestra Señora de Chapi, también conocida como Chapi Chico en el distrito de Miraflores con una procesión móvil que recorrerá diversas calles desde las 7:00 de la mañana.

El párroco encargado, Julio Herrera, informó que el recorrido se mantendrá por 11 horas, aproximadamente hasta las 6:00 de la tarde, para luego dar paso a la misa de las 6:30 p.m. en la parroquia. El recorrido abarcará calles transversales desde la zona de Alto Perú hasta inmediaciones de la municipalidad distrital.

El sacerdote explicó que esta modalidad se implementó tras la pandemia y se ha mantenido por cuarto año consecutivo, con el objetivo de acercar la imagen a personas que no pueden salir de sus viviendas. “Si no vienen a ver a su madre, la mamá tiene que ir en busca de sus hijos”, señaló, al referirse a adultos mayores y enfermos que no pueden participar de forma presencial en las celebraciones.

El programa incluye además misas de novena en los días previos y una jornada central el 1 de mayo que comenzará a las 4:00 a.m. con el Santo Rosario de la Aurora. Durante la mañana se celebrarán misas cada hora para los peregrinos, mientras que por la tarde se desarrollará una breve procesión a pie, seguida de una tarde de alabanzas. La jornada concluirá con la misa de encierro a las 6:00 p.m., dedicada especialmente a familias que atraviesan dificultades.

Se estima la participación de entre 3 mil y 4 mil fieles, provenientes no solo de Miraflores, sino también de otros distritos de Arequipa e incluso de fuera de la región. Para garantizar el orden y la seguridad, se han realizado coordinaciones con la municipalidad, la Policía Nacional, bomberos y otras instituciones, incluyendo el cierre de dos cuadras alrededor de la parroquia y la organización del comercio ambulatorio en la zona.