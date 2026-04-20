Los transportistas de servicio público en Arequipa pueden solicitar desde hoy el permiso para brindar el servicio extraordinario hacia el Santuario de Chapi, durante los días 29, 30 de abril y 1 de mayo.

El subgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, René Ortiz, informó que el trámite se realiza a través de un expediente que consta, principalmente, en una solicitud que puede presentarse escrita a mano o digitada. Además, debe incluir:

Copia del certificado de revisión técnica vehicular

Copia del SOAT

Copia de la licencia de conducir

Copia de la tarjeta de identificación vehicular

Pago por S/ 87.30

El expediente debe ser presentado en la oficina de Mesa de Partes de la municipalidad, ubicada en la calle El Filtro. Luego, la documentación será derivada a la Subgerencia de Transportes para su evaluación.

Ortiz precisó que los vehículos habilitados para este servicio son de las categorías M2 y M3.

Asimismo, el servicio tendrá dos puntos de salida o paraderos:

En la avenida Kennedy con Guardia Civil, saldrán los vehículos M2.

En la avenida de las Convenciones con Vida Orázaga, saldrán los buses M3.