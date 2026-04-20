Miles de devotos visitarán el Santuario de Chapi (Foto: Archivo GEC)
Miles de devotos visitarán el Santuario de Chapi (Foto: Archivo GEC)

Los transportistas de servicio público en Arequipa pueden solicitar desde hoy el permiso para brindar el servicio extraordinario hacia el Santuario de Chapi, durante los días 29, 30 de abril y 1 de mayo.

El subgerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, René Ortiz, informó que el trámite se realiza a través de un expediente que consta, principalmente, en una solicitud que puede presentarse escrita a mano o digitada. Además, debe incluir:

  • Copia del certificado de revisión técnica vehicular
  • Copia del SOAT
  • Copia de la licencia de conducir
  • Copia de la tarjeta de identificación vehicular
  • Pago por S/ 87.30

El expediente debe ser presentado en la oficina de Mesa de Partes de la municipalidad, ubicada en la calle El Filtro. Luego, la documentación será derivada a la Subgerencia de Transportes para su evaluación.

Ortiz precisó que los vehículos habilitados para este servicio son de las categorías M2 y M3.

Asimismo, el servicio tendrá dos puntos de salida o paraderos:

  • En la avenida Kennedy con Guardia Civil, saldrán los vehículos M2.
  • En la avenida de las Convenciones con Vida Orázaga, saldrán los buses M3.

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