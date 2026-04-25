La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) anunció el inicio de investigaciones administrativas contra los policías municipales involucrados en un incidente ocurrido en la quinta cuadra de la calle Peral, en el Cercado de Arequipa.

Mediante un comunicado, el municipio condenó “todo acto de violencia” y aseguró que, de comprobarse responsabilidades, se actuará conforme a la ley. El pronunciamiento surge tras un altercado reportado durante las labores de disuasión a conductores que expendían en la vía pública.

El pronunciamiento también señala que, durante la intervención, se habrían producido agresiones contra el personal municipal. Tras lo sucedido, los involucrados fueron trasladados a la comisaría de Santa Marta, donde firmaron un Acta de Acuerdo Total que determinó dar por concluido el incidente.

HECHO

Como se recuerda, ambos agentes, identificados como Hugo Apaza y Gamanel Tejada, fueron señalados como presuntos responsables de la agresión a un transeúnte, quien terminó con una herida en la cabeza tras recibir golpes con una correa.

El hecho fue registrado en un video difundido en redes sociales, donde se muestra el presunto uso excesivo de la fuerza durante el operativo. En las imágenes se observa cómo un joven es golpeado mientras intenta defender a una comerciante ambulante.

Si bien los policías municipales fueron trasladados a la comisaría de Santa Marta, permanecieron detenidos por algunas horas y luego fueron liberados.