Dos policías municipales, identificados como Hugo Apaza y Gamanel Tejada, son señalados como presuntos responsables de una agresión ocurrida durante una intervención a comerciantes ambulantes en la quinta cuadra de la calle Peral, en el Cercado de Arequipa.

El hecho habría dejado a un transeúnte con una herida en la cabeza tras recibir golpes con una correa. El incidente fue registrado en un video difundido en redes sociales, donde se muestra el presunto uso excesivo de la fuerza durante el operativo. En las imágenes se observa cómo un joven es golpeado mientras intenta defender a una comerciante ambulante, lo que generó cuestionamientos sobre el accionar del personal municipal.

El hecho se produjo en el marco de una operación de decomiso de mercadería en la zona. Testigos denunciaron la falta de cumplimiento de protocolos durante la intervención, lo que habría derivado en el enfrentamiento ante la vista de peatones quienes grabaron cómo es que los trabajadores municipales hicieron uso de correas para agredir al joven.

LIBERADOS

Los presuntos agentes fueron trasladados inicialmente a la comisaría de Santa Marta, donde permanecieron detenidos por algunas horas y posteriormente fueron liberados.

Por su parte, el gerente municipal de la comuna, Pablo Salinas señaló que solicitaría información sobre lo ocurrido, aunque no emitió un pronunciamiento oficial.

Cabe recordar que entre las funciones de los policías municipales se encuentra la recuperación de espacios en el centro de la ciudad, en especial del comercio ambulatorio, en anteriores intervenciones se denunció el uso de la fuerza desmedida de los fiscalizadores. También se registró reacción de la gente que trata de evitar el decomiso de mercadería de los ambulantes, pese a que esta actividad se encuentra prohibida en el centro histórico.

Desde la Gerencia de Seguridad Ciudadana se informó que la agresion fue en defensa propia, luego que el joven agredió a los policías municipales jalándole de la correa durante la intervención a los comerciantes en la calle Rivero.

No es la primera vez que comerciantes informales denuncian abuso de autoridad en estos operativos.