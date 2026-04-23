Un caso de uso excesivo de la fuerza por parte de los policías municipales de la comuna provincial de Arequipa quedó registrado ayer en un video, el cual generó cuestionamiento de la actitud violenta de los trabajadores durante sus intervenciones.

Según el video, el hecho ocurrió la tarde del miércoles a la altura de la intersección de la calle Peral con Melgar, donde dos de los cuatro policías municipales de Arequipa agredieron con correas a un joven, provocándole una herida sangrante en la cabeza. Las imágenes, captadas por testigos, muestran a los agentes golpeando reiteradamente al hombre, quien intenta defenderse mientras los transeúntes les exigen detenerse.

En uno de los videos, grabado por una joven, se escucha que los golpes habrían sido propinados con la hebilla de la correa, lo que habría ocasionado las lesiones visibles en la cabeza. Una mujer aparece con sus sillas en la mano para detener la agresión y defender al hombre, pero los agentes no paran.

Preliminarmente se sabe que el incidente se habría originado cuando el joven intervino durante una acción de control contra los comerciantes ambulantes que usualmente permanecen en la calle Peral, frente al hospital de EsSalud Carlos Alberto Seguín Escobedo.

Tras lo ocurrido, los dos serenos fueron trasladados a la comisaría de Santa Marta; sin embargo, según se conoció, posteriormente quedaron en libertad.

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