Un hombre identificado como Lorenzo M. fue detenido la mañana de este viernes 24 de abril en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Cayma, tras ser acusado de tocamientos indebidos a una menor de 17 años de edad.

Según información preliminar, la intervención se produjo luego de que el personal policial recibiera una denuncia formal y se constituyera de inmediato en el lugar. El presunto dirigente fue ubicado en el segundo piso del recinto municipal.

De acuerdo a la Policía, el presunto delito se registró la tarde de este jueves 23 en un predio de la asociación Los Jazmines, donde el varón habría citado a la menor con el pretexto de “apoyarla” con alojamiento a cambio de cuidar el terreno.

En dichas circunstancias, el acusado habría intentado llevarla contra su voluntad a una habitación para realizar los tocamientos indebidos. La víctima consiguió escapar, pero habría sido amenazada por el presunto agresor; sin embargo, puso la denuncia.

Ante ello, los agentes de la comisaría de Acequia Alta ejecutaron el operativo policial “Alto Impacto”, logrando la intervención y detención de Lorenzo M. presuntamente implicado en un delito contra la libertad sexual.