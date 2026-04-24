Hardin Abril Velarde, alcalde distrital de Uchumayo, confirmó su intención de postular a una alcaldía de otro distrito en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La autoridad edil participó esta mañana de una campaña integral organizada por la Dirección General de Gobierno Interno del Ministerio del Interior, realizada en la plaza San Francisco. “Estamos analizando; hay pedidos de vecinos que desean que nosotros participemos por el trabajo que hemos hecho en nuestro distrito”, señaló al ser consultado sobre una posible participación en los comicios de octubre.

“Por ejemplo, yo he nacido en ese distrito, tengo familia, mis padres, mis abuelos son de ese lugar, o sea, me siento identificado (...) no es que de repente estoy migrando como un turista, sino que yo he nacido en ese distrito donde pretendo”, agregó.

Cabe señalar que Hardin Abril consignó Tiabaya como su lugar de nacimiento en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en las elecciones del 2022.

La autoridad edil llegó al despacho de alcaldía como candidato del Movimiento Regional Arequipa Avancemos, renunciando a su afiliación en junio del 2024. Posterior a ello, se afilió en octubre del mismo año al Partido Político Perú.

Cabe señalar que Hardin Abril negó pertenecer a agrupación política alguna y aún se encuentra evaluando propuestas. “Estamos analizando porque todavía creo que hay tiempo, porque esto de que las elecciones presidenciales no se definen todavía, creo que va a haber una presión”, señaló.