El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 impuso hasta el jueves multas a 6 candidatos al Congreso bicameral por suscribir información falsa en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) en el ámbito de las Elecciones Generales 2026. La mayoría de estas omisiones responden a demandas alimentarias.

Por una sentencia por demanda de alimentos, Renzo André Estrada Huerta recibió una multa de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a 11 mil soles. La existencia de la sentencia de este fallo fue omitida en la hoja de vida del candidato de Avanza País.

De otro lado, Inocencio Andrés Nina Ticona, del Partido Democrático Somos Perú, recibió una multa de 2 UIT por una sentencia emitida por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Puno por demanda de alimentos.

Asimismo, Juan Percy Bautista Ramos del Partido Político Perú Primero, fue sancionado con una UIT por una sentencia por prorrateo de alimentos emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata del 2013.

También por demanda de alimentos, Álvaro Florencio Rojas Chávez de Fe en el Perú recibió una multa de 2 UIT por una sentencia consentida del 21 de noviembre del 2023 y emitida por el Décimo Juzgado de Paz Letrado - Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

De la Alianza Unidad Nacional son 2 los candidatos que recibieron una multa, el primero de ellos Gustavo Fabio Paz Pola con 0.5 UIT por no declarar que era socio de la Empresa de Transportes Familias Majeños S.R.L.; la segunda en ser sancionada fue Juana Betty Medina Paz con una UIT por omitir dos sentencias que corresponden a demandas por obligación de dar suma de dinero, en estado de ejecución.

En total son 56 los expedientes que el JEE Arequipa 1 abrió por presuntas omisiones de información.

Existen 46 expedientes por multas en hojas de vida sin un pronunciamiento oficial del órgano electoral.

candidatos se salvan de ser multados por el JEE Arequipa 1.