Un motociclista de Seguridad de Estado Gustavo Ulloa Del Villar resultó con graves lesiones luego de ser embestido por una camioneta cuyo conductor escapó sin prestarle ayuda. El accidente ocurrió la madrugada del jueves, alrededor de las 5:00 a. m., en la intersección de las avenidas Leticia y Brasil, en el distrito de Alto Selva Alegre.

Según registros de la Sunarp, la unidad de placa BWG-711 es de propiedad del congresista por Arequipa, Jaime Quito Sarmiento. Sin embargo, tras el impacto, el conductor optó por abandonar el lugar, dejando al herido tendido en la vía pública.

Fueron efectivos de la comisaría de Selva Alegre quienes acudieron a la emergencia y trasladaron al motociclista al hospital de la Policía y posteriormente fue devrivado a la clínica Valle Sur por la fractura en el brazo.

No fue sino hasta cerca de la 1:00 de la tarde que un hombre identificado como Daniel Quispe Aguilar se presentó ante la Policía acompañado de su abogado. El hombre afirmó ser trabajador de confianza del parlamentario y reconoció que conducía la camioneta al momento del atropello.

Su conducta, sin embargo, podría configurar no solo responsabilidad por el accidente, sino también por la omisión de auxilio a la víctima. Asimismo, el abogado del hombre habría indicado que el congresista no tiene participación en el accidente, porque se encuentra en Lima.

CONGRESISTA JAIME QUITO RESPONDE SOBRE EL ACCIDENTE

En comunicación con Correo, el legislador Jaime Quito señaló encontrarse en Lima desde el miércoles, por lo que se enteró ayer del accidente y puso su vehículo a disposición de la Policía a través de un abogado.

Expresó su lamentar y solidaridad con el efectivo por el accidente, pero aseguró que no se comunicó con su trabajador Daniel Quispe para conocer su version del accidente y el motivo por el que no auxilió al herido, por el contrario, optó por fugar del accidente. Aunque su versión es poco creíble, manifestó que tras el accidente está a disponibilidad de la Policía.

Según Quito, Daniel Quispe es un servidor que labora aproximadamente año y medio y no como conductor, sino en otras funciones administrativas.

Además, indicó que el efectivo herido ya fue dado de alta ayer, luego de ser atendido en una clínica privada.