Disparan contra una vivienda en Arequipa durante la madrugada

Una vivienda ubicada en la tercera cuadra de la calle Ayarza del sector de Cerro Juli, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, fue el blanco de un ataque a balazos hecho por desconocidos que llegaron a bordo de una motocicleta, generando pánico y miedo entre los ocupantes del inmueble y sus vecinos.

De acuerdo con la información recaba por la policía, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando se oyeron varios disparos que impactaron contra la vivienda, rompiendo los vidrios de las ventanas del segundo piso e incluso provocando que algunos fragmentos cayeran sobre Massiel Q. Z., de 18 años, quien se encontraba despierta revisando su celular sobre su cama.

Los hombres llegaron al inmueble de Cerro Juli en José Luis Bustamante y Rivero en una motocicleta y dispararon

Según el testimonio de la joven estudiante, los atacantes se habrían detenido brevemente frente a su domicilio antes de abrir fuego y luego huir rápidamente del lugar. Tras lo ocurrido, la joven salió de su habitación en busca de su madre, quien finalmente alertó a la policía.

Los agentes policiales constataron los daños como las ventanas trizadas y restos de vidrio en el interior de la habitación de la agraviada.

Pese a la violencia del ataque, la familia aseguró no tener ningún conflicto con terceros ni amenazas previas por lo que desconocen qué motivó el atentado que es materia de investigación por parte de la Policía.