En un operativo ejecutado durante la madrugada de ayer por los detectives de Secuestros de la Divincri en el distrito de Socabaya, fue capturada una pareja que integraba la banda “Los injertos de la Ciudad Blanca” que presuntamente extorsionaba a una empresaria para exigirle el pago de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. El caso reveló que quien estaba detrás de las amenazas era un proveedor que hace poco más de un mes dejó de trabajar con la víctima.

Con apoyo del personal de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), los detectives se desplazaron hasta el inmueble ubicado en la manzana E, lote 1 del pueblo joven Sor Ana de los Ángeles, al que ingresaron en cumplimiento de una resolución judicial de allanamiento, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata.

Durante la diligencia fueron detenidos Eder Lima Caqui (36), alias “Cali”, y su conviviente Yudi Carla Casasola Cartagena (38), alias “Yudi”, quienes estarían implicados en el envío de mensajes extorsivos contra la víctima de iniciales K.F.F.R. En una habitación del segundo piso, los policías hallaron una pistola marca Bruni modelo 92, además de tres teléfonos celulares, uno de ellos presuntamente utilizado para las extorsiones. Este equipo tenía asociado un perfil con la frase “Plata o plomo”. Asimismo, se incautó 19 mil 500 soles en efectivo, cuyo origen será materia de investigación.

Nexos. La pareja permenece en la sede de la Divincri, donde permanecerán detenidos durante tres días para continuar con las diligencias que permitan recabar mayor información sobre lo ocurrido.

Los detectives ya tenían en sus manos una investigación previa en la que la pareja está directamente vinculada. El 2 de abril, los agentes de Secuestros ya había detenido a Sixto Celestino Flores Hancco (41), alias “Dexter”, sindicado como presunto integrante de esta misma banda, luego de que fuera identificado como titular de la línea desde la cual se exigía el pago de 40 mil soles a una víctima. La mujer hizo la transferencia de cierta cantidad de dinero, facilitando su identificación.

En su poder se halló un celular reportado como robado que fue vendido en una tienda de la galería Nuevo Mundo donde se identificaron a los vendedores. En la vivienda de “Dexter” se hallaron 25 equipos celulares adicionales, 13 chips y 27 porta chips y a través de su captura se pudo identificar a quienes estaban detrás de las amenazas.

Las investigaciones revelaron que el principal implicado, Eder Lima, no sería un extorsionador tradicional, sino un exproveedor vinculado a la víctima, quien habría aprovechado su conocimiento previo sobre los movimientos económicos que tenia para iniciar con las amenazas tras romper su vinculo.