Con un clima de fiesta y orgullo regional, la provincia de Caravelí conmemoró el 91.° Aniversario de su creación política, una actividad que congregó a cientos de pobladores. Desde inicios de abril, la población participó en actividades cívicas, culturales y deportivas.

La agenda festiva incluyó concursos escolares, ferias gastronómicas, campeonatos deportivos y el tradicional corso de la amistad, donde delegaciones locales lucieron su creatividad. También destacaron el concurso de pisco y vino, la maratón caravileña y el certamen de belleza. Entre los momentos más representativos estuvo la tradicional pisa de la uva caravileña.

El día central, 21 de abril, se desarrollaron actividades como la misa Te Deum, el paseo e izamiento del pabellón nacional, el desfile institucional y la sesión solemne.

En ese marco, el alcalde provincial, Roberto Soto Riveros, informó sobre los proyectos terminados, como el mejoramiento del colegio Pedro José Tordoya Montoya, con una inversión de S/21 millones; la ampliación y modernización del sistema de agua potable y alcantarillado en la capital de Caravelí, con S/45 millones; y el mejoramiento del canal de riego La Collona, en S/2,4 millones.

Asimismo, el burgomaestre también anunció sobre proyectos en cartera, como el megaproyecto minero Pampas del Pongo, de inversión superior a 240 millones de dólares, y la construcción de la represa Molles en coordinación con Sedapar y Cerro Verde. A ello se suman la segunda etapa de la represa Iruro, de S/208 millones junto a Midagri, entre otros.