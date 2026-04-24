Desde este viernes 24 hasta mañana 25 de abril se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa de la región Arequipa. Este fenómeno afectará las provincias de Camaná, Islay y Caravelí.

Según el Aviso Meteorológico regional DZ6 N.º 158-2026 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los vientos podrían generar el levantamiento de polvo y arena, reducción de la visibilidad horizontal, así como presencia de niebla, neblina y llovizna en zonas cercanas al litoral.

Para ambos días se prevén vientos con velocidades próximas a los 30 km/h de intensidad moderada a fuerte.

El nivel amarillo implica que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en la región.

Ante ello, la entidad recomendó ser prudente al realizar actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.