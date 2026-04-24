El nivel de almacenamiento en las siete represas del sistema hidráulico Chili tuvo un ligero incremento en las últimas semanas, debido a las lluvias que aún se registran en las zonas altas, al pasar de 85% a 90% de su capacidad total, según el reporte de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

De acuerdo con el reporte actualizado al 24 de abril, el volumen acumulado alcanza los 375 millones de metros cúbicos de agua, de un máximo de 393 millones.

Entre las infraestructuras, la represa El Fraile presenta una situación particular: supera ligeramente su capacidad, al almacenar 120 millones de metros cúbicos cuando su límite es de 119 millones.

En tanto, la represa Pillones se encuentra al 98% de su capacidad, con 79 millones de metros cúbicos almacenados. Le sigue la represa Bamputañe, que registra un 94% con 37 millones de metros cúbicos de un máximo de 40.

La presa Aguada Blanca alcanza el 87% de su capacidad con 19 millones de metros cúbicos, mientras que Chalhuanca se ubica en 76% con un volumen similar.

La represa Pañe alcanza el mismo porcentaje, pero almacena 74.5 millones de metros cúbicos, debido a su mayor capacidad total de 97 millones.

En contraste, la represa Dique los Españoles presenta el nivel más bajo, con apenas 4 millones de metros cúbicos, equivalente al 46% de su capacidad máxima de 9 millones.

Finalmente, el sistema de Condoroma registra un volumen útil de 234.72 millones de metros cúbicos, alcanzando el 89% de su capacidad.

El incremento en las reservas refleja una mejora en la disponibilidad hídrica en la región Arequipa, aunque persisten diferencias en los niveles de almacenamiento entre las distintas represas del sistema.

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