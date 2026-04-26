Por vigésimo año consecutivo, la ciudad de Arequipa celebró el Corso por la Vida y la Familia, una de las movilizaciones más representativas de la región, que ayer logró congregar a más de cien mil ciudadanos entre instituciones educativas públicas y privadas, universidades y organizaciones eclesiales.

La actividad comenzó en la Plaza Mayta Cápac, en el distrito de Miraflores, donde desde las 4:00 p.m. se concentraron las primeras delegaciones integradas por menores, madres gestantes y adultos mayores. Posteriormente, se sumaron universidades, asociaciones civiles, municipalidades y colegios profesionales.

Desde allí, las delegaciones avanzaron por la avenida San Martín, continuaron por la avenida La Paz y luego siguieron por la calle Corbacho. Posteriormente, el corso ingresó al centro histórico por la calle Nueva y la calle Santo Domingo. El trayecto finalizó en el Portal de la Municipalidad, concluyendo en la intersección de la calle La Merced con el puente Bolognesi.

PRESENCIA

A lo largo del recorrido, los participantes desfilaron con carros alegóricos, pancartas y coreografías, en medio de música y expresiones artísticas que albergaron; según la organización, más de 80 agrupaciones participaron en esta edición, con una asistencia que buscó igualar o superar las 120 mil personas registradas en años anteriores.

Durante la jornada se evidenció la presencia de instituciones educativas cuyos estudiantes, acompañados de sus padres, se sumaron al corso con mensajes centrados en la defensa de la vida y la familia, destacando el carácter intergeneracional del evento.

El subdirector del colegio Manuel Muñoz Nájar, Roger Mamani, resaltó la participación activa de su institución en el corso, así como el compromiso formativo que buscan inculcar en los estudiantes a través de este tipo de actividades.

CONCURSO

La presidenta de la Coordinadora Regional por la Vida (CorVida), Guadalupe Valdez, resaltó previamente que esta edición se desarrolló bajo el lema “20 años celebrando la vida en familia”, e incluyó un concurso para premiar a las delegaciones más destacadas por su creatividad y organización.