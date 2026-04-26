Pese a los anuncios, la Municipalidad Provincial de Arequipa no ha podido ordenar el comercio informal en las calles del centro de la ciudad. Una muestra es lo que ocurre en San Juan de Dios, donde el desorden es tal que los comerciantes formales denuncian competencia desleal y falta de función de la autoridad edil.

El representante de los centros comerciales de la zona, Héctor Guerra, señaló que, pese a los esfuerzos por dinamizar sus negocios con promociones y sorteos, el comercio informal sigue ganando terreno. No solo eso, permite la invasión de veredas que hacen difícil la circulación de las personas y convierten a la zona en insegura.

PERJUDICADOS

Sin duda, ante la falta de control de la municipalidad, los más perjudicados son los ciudadanos que tienen que atravesar una calle obstaculizada por los informales que expenden desde comida hasta ropa y otros productos.

El último control sistemático efectuado por la MPA fue en diciembre del 2025, cuando con apoyo de la Policía se trabajó un plan para atender problemas recurrentes: los ambulantes y el caos del transporte. Entonces, se intervino con 27 fiscalizadores municipales y 68 efectivos de la Policía Municipal, pero las medidas no han tenido resultados duraderos y el desorden es evidente cada día.