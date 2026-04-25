El jefe de la Región Policial Arequipa, general Antonio La Madrid, confirmó que dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron intervenidos como presuntos autores de la balacera contra una vivienda en Cerro Juli, en José Luis Bustamante y Rivero.

La autoridad policial señaló que personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa se encuentra a cargo de las diligencias correspondientes: “Ha habido dos detenidos colombianos que se dedican a esta modalidad del (préstamo) gota a gota”, señaló tras participar de la marcha motivacional y de sensibilización por la seguridad en Paucarpata.

La Madrid no descartó que los intervenidos formen parte de alguna de las organizaciones criminales presentes en la ciudad, además de precisar que la balacera habría sido por una disputa por la supremacía en la zona.

Sobre la situación de los ciudadanos colombianos, añadió que estos residen en el segundo nivel del predio donde se registró esta balacera; “al igual que ellos, hay otros ciudadanos nacionales y extranjeros que residen en esa vivienda, pero estos dos son los sospechosos”, refirió.

El hecho se registró la madrugada del viernes en la calle Ayarza, dejando una joven herida producto de que las balas rompieron la ventana de su habitación ubicada en el segundo piso.