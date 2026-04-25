Bajo medidas de estricta seguridad, un convoy rompió la rutina carcelaria. No se trataba de un operativo cualquiera. Los vehículos que salían del penal Socabaya llevaban internos con historiales marcados por la violencia, como asaltos a mano armada, feminicidios y presuntos vínculos con organizaciones criminales, quienes abandonaban Arequipa rumbo a un nuevo destino como estrategia para contener la crisis del hacinamiento que hace tiempo desbordó los pasillos del penal.

El traslado de 30 reos hacia el establecimiento penitenciario de Cochamarca, en Pasco, fue supervisado por el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, como parte del Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario. La medida busca redistribuir a la población penal y aliviar la sobrecarga que hay en Socabaya. El ministro advirtió que el problema no solo pasa por la infraestructura, sino también por demoras administrativas que mantienen en prisión a internos que ya cumplieron condena o califican a beneficios.

CRIMINALES

Pero, ¿quiénes son los internos que partieron a las alturas? Llamó la atención no solo el número, sino también el perfil de algunos de ellos, como el caso de Israel André Lavado Benavides, sentenciado a cadena perpetua por un violento asalto contra un cambista, en la urbanización Valencia del distrito de Yanahuara, a quien disparó varias veces el 29 de noviembre de 2022 para robarle 16 mil dólares.

También integra este grupo Miguel Ángel Salcedo Viza, condenado a 30 años de cárcel al ser el cabecilla de la organización criminal “Los Magos del Misti”, que se dedicó al robo de autos y venta de autopartes. El grupo criminal fue desarticulado en 2019 tras investigaciones que revelaron su participación en delitos como hurto agravado, receptación y corrupción. “Los Magos del Misti” fue una de las redes delictivas que operó en la ciudad durante varios años.

En la lista aparece además Fidel Fernando Quispe Machaca, sentenciado a 11 años y 3 meses de prisión por el feminicidio de su pareja, un crimen que remeció a la región y que forma parte de los casos judicializados en Arequipa vinculados a violencia extrema contra la mujer.

A este grupo se suma Dalger Renzo Ramos Monroy, implicado en el caso de violación y homicidio de una joven universitaria en un caso ocurrido hace más de una década y por el que fue sentenciado a 25 años de prisión en 2005. Junto a ellos también figuran internos vinculados a organizaciones criminales en etapa de investigación, como José Manuel Monroy Marín, relacionado con la organización criminal “Los Gallegos”, intervenida en 2023 por presuntos delitos de extorsión, trata de personas y explotación sexual.

En esa misma línea aparece Alan Silva Valderrama, investigado como parte de “Los Fantasmas del Sur”, organización asociada a robos bajo la modalidad del “pepeo”. También está Samuel Isaac Huamani Linares, intervenido en noviembre de 2020 por su presunta participación en el robo de un vehículo y el secuestro de un pasajero bajo la modalidad de falso taxi, un delito recurrente en Arequipa.

El ministro Jiménez subrayó que el hacinamiento no solo deteriora las condiciones de vida de los internos, sino que también debilita la capacidad de control dentro de los penales, facilitando la operación de redes ilícitas desde su interior. En ese contexto, anunció el fortalecimiento de operativos de requisa, los cuales han permitido incautar celulares, drogas y otros objetos prohibidos.

LISTA DE TRASLADADOS

Israel André Lavado Benavides Anthony Peres Chui José Manuel Monroy Marín Fidel Quispe Machaca Alan Silva Valderrama Edward Paul Perales Monroy Oswaldo Smith Mendoza Vilca Samuel Isaac Huamani Linares Alan Guerra Córdova Diego Andrés Ávila Guerrero Carlos Alberto Chacón Turpo Richard Machaca Calla Huber Hugo Gamero Ormeño Christian Paul Viveros Quispe Miguel Ángel Tuiro Estrada Orangel Alejandro Silva Wisnar Miguel Ángel Salcedo Viza Ramón Lucidio Gonzales Martínez o Manuel Alfonso Navas Maza Pablo César Mamani Cayo Jorge Luis Pancca Sonco Jean Jairo Walter Vilchez Miranda William Omar Vilchez Miranda Junior José Gómez Durand Dalger Renzo Ramos Monroy Virgilio Rivas Vega Jorge Renzo Arapa Guevara Juan Carlos Ayala Valencia Jorge Luis Gonzales Chávez Jhony José Delgado Garay Carlos Quispe Cusi