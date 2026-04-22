Tras una requisa inopinada en el penal de Varones Arequipa de parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se incautaron celulares, cargadores, cables USB, audífonos, baterías de celular y memorias USB, además de ketes con droga y tabaco.

En la intervención participaron más de 30 agentes de seguridad interna y externa del establecimiento penitenciario, quienes revisaron celdas, baños, patios y pasadizos del ambiente 1 del pabellón 3.

Asimismo, en el pabellón 4, el personal de seguridad halló un celular que estaba camuflado entre las prendas del interno Jorge G. C., acción que fue posible debido a información de inteligencia penitenciaria.

La requisa contó con la presencia del director del penal, Rolando Cárdenas Campos, y el director de la Oficina Regional Sur Arequipa, Arturo Gonzales Lazo.

El INPE informó que los hechos fueron comunicados a las autoridades competentes para las diligencias correspondientes y la determinación de responsabilidades.