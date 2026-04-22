El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva contra Julio Castillo N., investigado por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras un violento ataque contra su compañero de trabajo en el distrito de Paucarpata.

La medida fue dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa a cargo de Walter Marroquín Aranzamendi, al considerar que existen graves y fundados elementos que lo vinculan con el hecho.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 17 de abril en el Pueblo Joven Los Rosales (Paucarpata), donde el imputado y la víctima consumieron bebidas alcohólicas y, al promediar las 22:00 horas, se produjo una gresca en la que Julio Castillo, tras romper los vidrios de una ventana, habría atacado a su compañero clavándole un pedazo de vidrio en el cuello, causándole una herida grave en la arteria carótida.

Debido a que el obrero puso en grave riesgo de muerte la vida de su compañero, el juez determinó que existen fundados elementos de convicción. Además, el magistrado también consideró que el investigado cuenta con condenas previas efectivas por otros delitos.