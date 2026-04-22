El Centro de Acogida Residencial (CAR) San José, ubicado en el distrito de La Joya, aseguró que actuó de manera inmediata tras la caída de un niño de 9 años desde el tragaluz del tercer piso de sus instalaciones, en cumplimiento de los protocolos de emergencia y garantizando su atención médica.

Mediante un comunicado, la institución informó que el menor fue trasladado de forma oportuna al Hospital Honorio Delgado Espinoza, donde recibe atención especializada. Asimismo, indicó que se brindó acompañamiento permanente y que la madre del niño fue informada sobre lo ocurrido.

Desde el CAR San José también se precisó que el menor se encontraba bajo su cuidado debido a una situación previa de desprotección y exposición a entornos que vulneraban sus derechos, motivo por el cual había sido ingresado al centro.

CAR San José afirma que actuó de inmediato tras caída de niño de 9 años desde tercer piso en Arequipa

No obstante, la madre del menor, Nélida Apaza, expresó una versión distinta al señalar que no recibió una comunicación oportuna sobre el accidente. Indicó que es la tercera vez que su hijo intentó huir del centro de acogida, por el hostigamiento que recibía por un niño. Además, señaló que las veces que fue a visitarlo, lo encontró con moretones y rasguños.

La mujer manifestó que el primer año no lo dejaron ver a su hijo y solo le permitieron visitarlo desde el segundo año. Nélida Apaza narró que labora en Arequipa, como trabajadora del hogar cama adentro y dejó a su hijo bajo el cuidado de su hermana, quien la maltrataba y tras el reporte de la profesora, el menor fue enviado al CAR por la Unidad de Protección Especial. Ahora pide la custodia de su hijo.

La Fiscalía inició la investigación preliminar para determinar las responsabilidades, consecuencia por el que el niño se encuentra hospitalizado con una grave lesión en la columna y requiere de una intervención quirúrgica.