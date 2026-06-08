La infertilidad es una condición de salud que impacta a millones de personas en todo el mundo y puede afectar tanto a mujeres como a hombres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada seis personas en edad reproductiva enfrenta dificultades para concebir en algún momento de su vida.

En Perú, la infertilidad afecta entre el 10 % y el 15 % de la población en edad fértil, lo que representa aproximadamente un millón y medio de personas. Además, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el promedio de hijos por mujer en el país pasó de 4,6 en 1986 a 1,7 en 2025.

Los especialistas señalan que esta condición requiere un abordaje integral y una evaluación oportuna para identificar las causas y determinar el tratamiento más adecuado.

Factores femeninos, masculinos y causas no determinadas

Según estimaciones de la OMS, alrededor del 40 % de los casos de infertilidad está relacionado con factores masculinos, otro 40 % con factores femeninos y el 20 % restante corresponde a causas aún no determinadas.

La Dra. Jeannette Marchena, médico ginecóloga de la Unidad de Medicina Reproductiva de Auna, explicó que las dificultades para lograr un embarazo no dependen exclusivamente de la edad o de factores femeninos.

Entre las causas más frecuentes figuran alteraciones hormonales, baja reserva ovárica, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, problemas en la calidad o cantidad de espermatozoides, varicocele y alteraciones en la movilidad espermática.

“Cuando una pareja no logra un embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección, o seis meses en mujeres mayores de 35 años, es importante acudir a una evaluación médica para identificar posibles causas y recibir orientación oportuna”, señaló la especialista.

Impacto emocional y necesidad de acompañamiento especializado

Más allá de las implicancias médicas, la infertilidad también puede generar consecuencias emocionales significativas.

Los especialistas advierten que muchas parejas experimentan ansiedad, estrés, frustración e incertidumbre durante el proceso de búsqueda de un embarazo, por lo que el acompañamiento psicológico resulta una herramienta importante dentro del tratamiento integral.

Las principales alternativas de reproducción asistida

La medicina reproductiva dispone actualmente de diversas técnicas que permiten aumentar las posibilidades de lograr un embarazo.

Inseminación intrauterina

Consiste en colocar espermatozoides previamente seleccionados directamente dentro del útero durante el periodo de ovulación para incrementar las probabilidades de fecundación.

Fecundación in vitro (FIV)

Es un procedimiento mediante el cual los óvulos son fecundados con espermatozoides en un laboratorio especializado. Posteriormente, el embrión obtenido es transferido al útero.

ICSI

La Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides es una técnica complementaria de la fecundación in vitro que consiste en introducir un espermatozoide seleccionado directamente dentro del óvulo para facilitar la fecundación.

Preservación de la fertilidad

Permite congelar óvulos o espermatozoides para conservar la posibilidad de tener hijos en el futuro. Es una alternativa utilizada por personas que desean postergar la maternidad o paternidad o que enfrentarán tratamientos médicos que podrían afectar su fertilidad.

Maduración in vitro de ovocitos

Este procedimiento consiste en obtener óvulos inmaduros y completar su maduración en laboratorio antes de utilizarlos en tratamientos de reproducción asistida.

Preservación de tejido ovárico

La técnica implica extraer y congelar tejido del ovario para una posterior reimplantación, siendo una alternativa especialmente útil para pacientes oncológicas.

Evaluación integral para elegir el tratamiento adecuado

La selección del tratamiento depende de una evaluación individualizada que incluye historia clínica, análisis hormonales, estudios de reserva ovárica, ecografías, seminograma y valoración andrológica.

La Clínica Delgado Auna informó que su Unidad de Fertilidad acompaña a las parejas desde el diagnóstico inicial hasta el seguimiento del embarazo mediante un equipo multidisciplinario especializado y acreditado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA).

Evento gratuito sobre fertilidad en Miraflores

Como parte de sus actividades de orientación y educación, la Clínica Delgado Auna realizará un evento gratuito dirigido al público general para resolver dudas sobre fertilidad y reproducción asistida.

La actividad se llevará a cabo el próximo 18 de junio en el Hotel Casa Andina Premium de Miraflores, donde especialistas abordarán casos clínicos y responderán consultas sobre los distintos tratamientos disponibles.