La celebración de una boda religiosa fue suspendida por incumplir la disposición de la Ley Seca. La recién casada, ataviada con el vestido blanco, tuvo que salir para pedir a los agentes que le den media hora para terminar con la entrega de regalos y cumplimiento para que se retiren.

La alerta de expendio y consumo de cervezas fue alertado por los vecinos, por lo que policías de la comisaría de Huancayo y serenos llegaron hasta el campo deportivo Molino Grass de la Av. Huaytapallana N° 100.

“Es un evento programado hace más de un año, vamos a dejar todo en el local y nos retiramos”, dijo la contrayente.

Los cónyuges, padrinos, invitados, abandonaron el local donde los agentes constataron que habían unas 50 cajas de cerveza que entregaron para la celebración que se postergó para otro día.

Durante las elecciones, las autoridades restringen el expendio y consumo de alcohol en todo el país. Si las celebraciones se realizan en locales comerciales, recintos alquilados o se comercializa licor, son pasibles a una multa y clausura.

Asimismo, en la provincia de Concepción, dos amigos que consumieron abundante licor, perdieron el equilibrio y cayeron al canal CIMIR. El hecho ocurrió en prolongación Mariscal Cáceres, del barrio Vista Alegre, hasta donde acudieron los serenos de Concepción.

Los agentes encontraron a Sebastián Chihuan y David Victoria, ebrios, lesionados, tirados en el canal de riego, debajo de un puente. Según los vecinos, los varones rescatados perdieron el equilibrio y terminaron en el canal, afortunadamente había poca cantidad de agua.