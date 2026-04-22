La defensa del médico cirujano José Molina negó que la muerte de Rebeca Llacho, ocurrida el pasado 17 de abril tras someterse a una cirugía estética en Arequipa, haya sido producto de una negligencia médica.

Jenny Urquiza, la abogada del médico, indicó que, hasta el momento, no cuentan con el certificado oficial de la necropsia, documento relevante para determinar las causas exactas del deceso.

No obstante, reconoció que la paciente presentó una hemorragia interna producto de una lesión en el vaso ilíaco. Sin embargo, argumentó que dicha lesión no tendría relación directa con el procedimiento quirúrgico, al no haberse registrado perforaciones en los intestinos o la pared abdominal hasta llegar al vaso ilíaco que expliquen un daño en esa zona.

En esa línea, la defensa alega que no existiría un nexo causal entre los instrumentos utilizados durante la intervención y la afectación del vaso ilíaco. Por el contrario, planteó que se trataría de una complicación propia del organismo de la paciente.

ESPERAN RESULTADOS DE ESTUDIOS PARA DETECTAR CAUSAS

Urquiza indicó que solicitaron a Medicina Legal los estudios anatomopatológicos (examinar tejidos, órganos) para que determinen con precisión la relación, si es que existiera, entre las tres incisiones realizadas durante la liposucción y la lesión detectada, señalando que ninguna de ellas estaría dirigida hacia el área comprometida.

También afirmó que el procedimiento de liposucción se desarrolló sin complicaciones y que la intervención en esa zona ya había terminado y posteriormente, el médico inició la fase de lipotransferencia hacia el glúteo, momento en el que, según indicó el médico a su abogada, la paciente mantenía signos vitales estables.

Respecto a la formación del cirujano venezolano, la abogada señaló que este realizó estudios en cirugía estética en Brasil y solo alquiló el quirófano de la Clínica Florez Salud, porque no labora en el establecimiento.

En cuanto a la investigación policial y fiscal, la abogada aseguró que el médico aún no fue citado para rendir su declaración, pese a que informó sus datos y su dirección legal a la Divincri. Presume que se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia que permitirán esclarecer el caso.

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