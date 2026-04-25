Agentes de la unidad de Halcones de la Policía Nacional del Perú detuvieron a Marco Antonio Cabrera (42), acusado de integrar una presunta banda que estafaba comerciantes con la venta de cervezas adulteradas con agua en Arequipa.

La intervención se realizó en la intersección de las avenidas Amazonas y Piura, en el distrito de Mariano Melgar, donde el acusado fue reconocido por una de sus víctimas mientras empujaba una carreta con cajas de cerveza. Tras su identificación, fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

Según información preliminar, Cabrera operaba junto a al menos otro cómplice y se hacía pasar como distribuidor autorizado de la empresa Backus, al vestir con un chaleco naranja y un casco. Esto habría sido en una de las cámaras de seguridad.

La modalidad consistía en ofrecer supuestas cervezas en tiendas comerciales; sin embargo, al abrir los productos, los comerciantes descubrían que contenían agua.

De acuerdo a uno de los testimonios, al momento de revisar la mercadería, notó una anomalía, ya que las botellas no presentaban espuma al ser manipuladas. Ante esta sospecha, procedió a abrir una de ellas, comprobando el contenido adulterado. Tras ello, la agraviada presentó la denuncia a la Policía, que ubicó y capturó al varón.

Otro caso se habría registrado en el distrito de Paucarpata, donde un negociante fue engañado bajo este mismo método.