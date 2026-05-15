Un nuevo hecho de violencia contra el transporte informal se registró en Lima Norte durante la noche del miércoles 14 de mayo cuando una miniván que trasladaba pasajeros fue baleada por sujetos a bordo de una motocicleta en Independencia. El ataque fue reportado en la avenida Alfredo Mendiola, donde dos mujeres que viajaban como pasajeras resultaron gravemente heridas.

Según la información preliminar, los atacantes se acercaron al vehículo y dispararon en varias ocasiones antes de huir con rumbo desconocido. Algunos testigos señalaron que tras escuchar los disparos, varias personas buscaron resguardarse mientras otros conductores detuvieron sus unidades por temor a ser alcanzados por las balas.

Imágenes difundidas por Exitosa muestran que la miniván terminó con varios impactos de bala en la parte posterior. Además, se observaron daños cerca de la ventana del conductor, quien no resultó herido y posteriormente acudió a una dependencia policial para denunciar lo ocurrido.

🔴🔵 Los Olivos: Dos mujeres resultaron heridas tras un ataque armado contra una miniván de transporte público.



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Pasajeras fueron trasladadas a una clínica

Las víctimas fueron identificadas como Adela Isabel Salazar Polo y Joseelyn Cárdenas Martínez. Ambas viajaban como pasajeras en la unidad y fueron auxiliadas por personal de emergencia tras el ataque.

Las dos mujeres fueron trasladadas a la clínica Jesús del Norte, donde permanecen internadas. Hasta el momento, su estado de salud continúa siendo reservado mientras sus familiares esperan información sobre su evolución.

Agentes de la comisaría de Independencia asumieron las investigaciones para determinar el móvil del atentado. Una de las hipótesis que maneja la Policía apunta a un posible caso vinculado al cobro de cupos a transportistas informales que operan en la zona.

Durante la madrugada, las autoridades solicitaron acceso a las cámaras de seguridad instaladas en la avenida Alfredo Mendiola. Con ese material buscan identificar a los responsables y conocer la ruta que siguieron tras escapar del lugar.