Los trabajadores de limpieza pública del distrito de El Tambo, fueron vistos recogiendo la basura con las manos, sin mascarilla, indumentaria deteriorada y calzados con huecos, arriesgando su integridad a inhalar gases contaminantes o bacterias que se generan en los desechos.

Este panorama se corroboró con dos trabajadores que la mañana de ayer realizaron la recolección de los desechos abandonados a lo largo de la avenida Mariscal Castilla, en la Ciudad Universitaria, de El Tambo.

“A nosotros nos dan un rastrillo para recoger”; “lo que nos faltan, son los carros compactadores, por eso estamos recogiendo solo con este carrito”, dijeron los trabajadores al ser abordados por Correo.

Al consultar con la Subgerencia de Medio Ambiente de la comuna tambina, refirieron que sí entregaron EPPs hace 2 meses.