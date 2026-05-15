Una presunta organización criminal que operaba en el Callao desde 2019 fue intervenida por la Policía Nacional tras ser acusada de extorsionar a pescadores artesanales.
Según informó el general Lozada a TV Perú, los implicados exigían el pago diario de 50 soles a los trabajadores del mar para permitirles realizar sus actividades cerca del puerto chalaco.
El operativo policial incluyó el allanamiento de 17 viviendas ubicadas en Puerto Nuevo y sectores aledaños. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos habrían formado una especie de sindicato con pescadores para realizar estos cobros ilegales.
“De acuerdo a las investigaciones, habían conformado una especie de sindicato con pescadores para cobrar estos cupos”, señaló el alto mando policial.
Las autoridades también investigan la posible relación de esta banda con recientes homicidios ocurridos en el primer puerto. Uno de los detenidos, identificado con el alias de “Michael”, fue vinculado por testigos y registros fílmicos con el asesinato de dos menores en un negocio de raspadillas y cremoladas en Bellavista. Además, se le atribuye a la organización el asesinato de un pescador que presuntamente se negó a pagar el cupo diario.
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