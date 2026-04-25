Seis establecimientos que funcionaban como bares y cantinas clandestinas fueron clausurados en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, luego de que se constatara que los locales reincidían en el incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes y operaban sin las condiciones mínimas de seguridad.

El alcalde distrital Fredy Zegarra Black informó que cuatro de ellos no contaban con autorización, mientras que los otros dos (con licencia para restaurante) realizaban la venta de bebidas alcohólicas.

Además, en el interior de los establecimientos intervenidos se encontró a personas consumiendo alcohol y se detectaron espacios destinados al favorecimiento de damas de compañía, confirmando el uso indebido de estos locales.

Como medida inmediata, se colocaron bloques de concreto en los accesos, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 006-2024 y la Ley N.º 31914.

Asimismo, los infractores enfrentarán multas de hasta 3 UIT, la posible revocatoria definitiva de sus licencias y el inicio de procedimientos de ejecución coactiva.