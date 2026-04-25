Efectivos de la Policía Nacional, con apoyo de Serenazgo, intervinieron este sábado 25 de abril a presuntos delincuentes en el balneario La Punta, en la provincia de Camaná. La captura se produjo luego de que vecinos alertaran sobre personas sospechosas que transportaban objetos robados de una vivienda en el sector Cerrillos.

Según información preliminar, el robo de dos televisores se habría perpetrado en Cerrillos, desde donde los implicados se transportaban en un taxi, y fue en La Punta donde fueron detenidos.

Durante la intervención, el conductor de la unidad (placa A3T-482) aseguró haber sido contratado solo para realizar la carrera y sostuvo que desconocía el origen de los equipos. No obstante, también fue retenido como parte de las investigaciones para esclarecer su presunta participación.

Los implicados fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Este hecho se suma a una creciente ola de robos en el distrito de Samuel Pastor, especialmente en zonas como La Punta y Cerrillos, donde en los últimos días se han reportado diversos actos delictivos.